LIVE | Hartverwarmend: bloemen, kaartjes en chocola voor politie Rotterdam

Twee demonstranten werden tijdens het protest tegen 2G, dat door sommige groepen werd aangegrepen om te rellen, neergeschoten. Zij liggen nog in het ziekenhuis. Onderzocht wordt of ze zijn geraakt door kogels die de politie afvuurde toen een protest tegen de coronamaatregelen uitliep op rellen, meldt de politie. Ook een agent ligt in het ziekenhuis nadat die werd verwond aan zijn been.

„Talloze politiemedewerkers liepen bij de belaging met stenen en vuurwerk lichte verwondingen en gehoorschade op”, meldt de politie ook.

Rotterdam wordt zaterdagochtend wakker met een kater. Dat stelt wethouder Vincent Karremans van Buitenruimte en handhaving. Medewerkers van de dienst Stadsbeheer begonnen in de nacht van vrijdag op zaterdag al met opruimen en zijn naar verwachting nog tot de middag bezig met het weghalen van de restanten van wat burgemeester Ahmed Aboutaleb „een orgie van geweld” noemde. De politie kreeg wel steun in de vorm van bloemetjes en lekkers.

