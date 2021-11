LIVE | Wethouder: Rotterdam wordt met kater wakker

Medewerkers van de dienst Stadsbeheer zijn aan het opruimen in Rotterdam. Ⓒ MediaTV.

ROTTERDAM - Na de rellen in het centrum van Rotterdam vrijdagavond waarbij zeven mensen gewond raakten, wordt Rotterdam met een kater wakker. Dat stelt wethouder Vincent Karremans (buitenruimte en handhaving) in een tweet. Medewerkers van de dienst Stadsbeheer begonnen in de nacht van vrijdag op zaterdag al met opruimen en zijn naar verwachting nog tot de middag bezig met het weghalen van de restanten van wat burgemeester Ahmed Aboutaleb „een orgie van geweld” noemde. Volg hier het laatste nieuws over de rellen in Rotterdam.