Burgemeester Enschede na corona: ’Ik dacht dat ik verdronk’

Onno van Veldhuizen, burgemeester van Enschede. Ⓒ ANP / HH

ENSCHEDE - Burgemeester Onno van Veldhuizen van Enschede is thuis na doodziek te zijn geweest door het coronavirus. Hij laat dit zaterdag weten in een zeer indringende en emotionele open brief aan de inwoners van zijn gemeente. Onder de aanhef „Beste Stadsgenoten, Lieve Allemaal,” vertelt de burgemeester dat zijn leven is gered door het Medisch Spectrum Twente, waar hij zondag 25 oktober werd opgenomen nadat zijn gezondheidstoestand snel verslechterde.