Juridische strijd om biomassa: ’Steek die miljarden niet in bosverbranding’

Ze hebben een officiële klacht ingediend tegen het voornemen van de Commissie om biomassa onder ’duurzaam’ label op te nemen in de groene taxonomie. Brussel heeft ten minste zestien, en maximaal 22 weken, de tijd om te reageren. Als dat antwoord de natuurorganisaties niet bevalt, ligt de weg vrij voor een juridische procedure bij het Europese Hof.

De grootste angst bij de actiegroepen is dat het groene label bakken vol geld naar boskap en bomenverbranding lokt. De taxonomie biedt investeerders immers houvast welke energiebronnen als nuttig worden erkend tegen klimaatverandering. „Dit behelst de komende jaren miljarden en miljarden euro’s”, zegt Mary Booth van Partnership for Policy Integrity. „Dat geld moeten we niet in de vernietiging van bos en biodiversiteit willen steken.”

Illusie

Een klacht is dat de Commissie zich wat betreft biomassa niet op de laatste stand van de wetenschap heeft gebaseerd. Dat biomassa klimaatneutraal is omdat bossen ook weer aangroeien, is volgens de zestig organisaties een illusie. Wetenschappers in binnen- en buitenland waarschuwen volgens hen al lang dat bij bomenverbranding meer CO2 vrijkomt dan bij kolen. Bovendien zien zij grootschalige kaalkap als een ramp voor bijzondere flora en fauna.

„Bossen worden wereldwijd vernietigd voor houtpellets, die worden geïmporteerd naar Nederland en de Europese Unie”, verklaart Fenna Swart van het Comité Schone Lucht. „Door bosverbranding voor energie opnieuw als ’duurzame’ activiteit op te nemen, heeft de Europese Commissie haar geloofwaardigheid verloren.” In Nederland trok de vorige regering, zij het met morren, haar handen af van biomassa. Het nieuwe kabinet moet echter nog steeds met een afbouwpad komen voor alle subsidies op houtverbranding.

Subsidies

Klimaatsubsidies hebben het verbruik van gekapte bomen voor energie een enorme spurt gegeven. Een studie van Material Economics uit 2021 stelt dat het verbruik in Europa sinds 2000 met 150 procent is gestegen. Het waarschuwt zelfs dat de vraag de komende decennia het aanbod overstijgt.

Maarten Visschers van Leefmilieu wijst als voorbeeld op de Amerikaanse producent Enviva, die onlangs bekendmaakte zijn productie van houtpellets te willen verdubbelen. „Ze hebben zelfs een contract gesloten om bossen te leveren als basis voor groene kerosine voor de vliegtuigindustrie. Er zit geen stop op de groei van deze vraag. We moeten die energiezucht niet gaan vullen met onze kostbare en schaarse bossen”, waarschuwt Visschers.

De Europese Commissie kon volgens persbureau Reuters niet gelijk reageren.