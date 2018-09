Vrouwen op hoes nieuwe FIFA-game

In de VS zal dat Alex Morgan zijn, terwijl dat in Canada aanvoerder Christine Sinclair wordt. Vooral in de VS is damesvoetbal enorm populair, omdat het landelijke team onlangs het WK voor vrouwen won. In Australië deelt Messi de cover met Stephani Catley.In de nieuwste versie van de populaire voetbalgamereeks kunnen spelers voor het eerst ook met vrouwenteams spelen. Helaas is het Nederlandse team nog niet aanwezig in het spel.

FIFA 16 is vanaf 22 september te koop.