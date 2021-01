’Vaccins AstraZeneca vanuit de EU naar Verenigd Koninkrijk verstuurd’

Volgens het dagelijks bestuur heeft AstraZeneca topman Pascal Soriot vertrouwelijke informatie op tafel gegooid door in een interview met enkele Europese kranten uit de school te klappen over het geheime contract tussen zijn bedrijf en de EU. Volgens Soriot heeft AstraZeneca helemaal geen leveringsplicht aan de Unie, maar is er slechts afgesproken dat de farmaceut ’zijn uiterste best’ zal doen om op tijd te leveren. Een inspanningsverplichting dus, geen resultaatverplichting.

Zestig procent

Afgelopen vrijdag maakte AstraZeneca als donderslag bij heldere hemel bekend in het eerste kwartaal tot 60 procent minder doses te leveren dan is afgesproken. Volgens Eurocommissaris Kyriakides (Volksgezondheid) is er niks van waar wat Soriot claimt. „Het is noch correct, noch acceptabel”, aldus de Cypriotische over de claim dat AstraZeneca niet hoeft te leveren vanwege problemen in een Belgische fabriek.

In het contract zijn volgens EU-bronnen vier fabrieken opgenomen zonder dat er sprake is van een hiërarchie waar wat geproduceerd moet worden. Er zijn fabrieken in België, Duitsland en twee in het Verenigd Koninkrijk. De Commissie redeneert dat als er problemen zijn op een plek (België) dat door het geheel moet worden opgevangen. Maar voor de Britse levering hebben de problemen op het Europese vasteland geen gevolgen.

Douanegegevens

Wat ook steekt is dat er (waarschijnlijk) vaccins vanuit de EU naar het Verenigd Koninkrijk zijn verstuurd, waar al met het AstraZeneca-vaccin wordt gewerkt. Vrijdag wordt het middel waarschijnlijk door EU-medicijnwaakhond EMA goedgekeurd, waarna het onmiddellijk op de Europese markt kan. De bedoeling was dat er in aanloop naar goedkeuring een strategische voorraad van tientallen miljoenen vaccins zou zijn opgebouwd.

De Commissie wil precies weten wat er is uitgevoerd en eist transparantie van AstraZeneca. Zelfs douanegegevens worden nu bestudeerd. „Reken maar dat we er achter komen”, zegt een EU-bron dreigend.

Verenigd Koninkrijk

De EU sloot drie maanden later dan het VK een contract met AstraZeneca, waardoor het bedrijf redeneert dat de Britten nu voorgaan. Volgens Kyriakides is er helemaal geen prioriteitsclausule. „Wie het eerst komt, wie het eerst maalt werkt misschien bij de slager op de hoek”, sneert de Eurocommissaris. Ze benadrukt dat AstraZeneca een ’inconsistent’ verhaal houdt. „Ze vertellen verschillende verhalen over wat nu precies het probleem is. Wij willen horen hoe ze dit op gaan lossen.”

Woensdagavond spraken de partijen weer met elkaar via een videoconferentie, terwijl AstraZeneca eerder op de dag nog had laten weten een nieuw overleg aan zich voorbij te laten gaan. De EU bleef bij haar eis om meer vaccins. „Er zijn geen gescheiden productielijnen. In het contract staan ook de fabrieken in het VK omschreven. Dat moet duidelijk zijn”, aldus een hoge EU-bron.