Minder bekende plekken in Australië

1. Australian alps

Sneeuw in Australië? Jazeker! In de zuidelijke staat Victoria kun je in de winter - juni tot september - gewoon de latten onder binden in het Alpine National Park.

2. Cradle Mountain

Tasmanië is ook niet meteen een bestemming die je aan doet als je voor het eerst naar Australië gaat. Toch is het een prachtig eiland waar je relatief gemakkelijk dieren kun spotten als de wombat en het vogelbekdier. Verder is Wineglass Bay een absolute aanrader en ga ook wandelen in het Cradle Mountain-Lake St. Claire National Park.

3. Flinders Ranges

Rijd de outback in van Zuid-Australië en je ziet de indrukwekkende Flinders Ranges verrijzen. Het meest karakteristieke punt in Flinders Ranges National Park is de Wilpena Pound, een sikkelvormige rotsformatie. Saint Mary Peak, met 1170 meter het hoogste punt van de Flinders Ranges, maakt onderdeel uit van de Wilpena Pound.

4. Bungle Bungles

Het Purnululu National Park, of gemakkelijker de Bungle Bungles, in West-Australië is meer dan 350 miljoen jaar oud en een belangrijke spirituele plek voor Aboriginals. Het park werd pas 'ontdekt' door de 'buitenwereld' in 1983.

5. Stirling Ranges

Naast Victoria kun je ook in Bluff Knoll in het Stirling Range National Park in West-Australië winterse neerslag verwachten. Het ligt 1.099 meter boven zeeniveau en heeft van de Aboriginals de naam Koi Kyeunu-ruff gekregen: 'de plaats van altijd bewegende nevel en mist'.

6. Barron Falls

Op het eerste gezicht denk je misschien aan de Victoria Falls op de grens van Zimbabwe en Zambia, maar het zijn de Barron Falls, in het verre noorden van de staat Queensland. De Barron Falls zijn onderdeel van het Barron Gorge National Park en is negen maanden van het jaar slechts een 'straaltje' water. Alleen in het natte seizoen, december tot maart, explodeert de 125 meter hoge waterval.

7. Kings Canyon

De VS hebben de Grand Canyon, Australië heeft de kleinere maar eveneens prachtige Kings Canyon. Het is de thuishaven van de Luritja Aboriginals voor meer dan 20.000 jaar. De wandeling langs de rand van de kloof is zes kilometer lang en aan te raden is deze in de vroege ochtend te doen of aan het einde van de dag. Een bezoek aan Kings Canyon is goed te combineren met Ayers Rock en de Olga's.

8. Hinchinbrook Island

Terug naar de oertijd, dat gevoel krijg je op dit onbewoonde eiland in de Great Barrier Reef. Als je de 32 kilometer lange Thorsborne Trail volgt, kom je onderweg allerlei dieren in het wild tegen.

9. Jacob's Ladder

O yeah! Ook haarspeldbochten zijn Australië niet vreemd. Volgens fotograaf Beardy McBeard is Jacob's Ladder ,,zonder twijfel de meest geweldige weg'' van het land, zeker op de fiets omhoog, naar de top van het Ben Lomond National Park in het noorden van Tasmanië. En iedereen neemt daar natuurlijk dezelfde foto!

10. Eyre Peninsula

Eyre Peninsula in Zuid-Australië heeft meer dan 2000 kilometer aan kustlijn en dramatische kliffen. Voor de kust vind je zeehonden en zeeleeuwen en zwemmen de grootste witte haaien van Australië rond. Geen plek om even een duik te nemen dus...

11. De Totem Pole en de Candle Stick

In het Tasman National Park in Tasmanië vind je deze 300 meter hoge kliffen van Cape Hauy. Het beste zijn ze te bezichtigen vanuit de boot. Sommige dappere, misschien wel iet wat maffe mensen, beklimmen de top!

12. Bunda Cliffs

Vaak omschreven als 'het einde van de wereld' lopen de Bunda Cliffs in het Nullabor National Park, West-Australië, meer dan 100 kilometer langs de Great Australian Bight en zijn het de langste ononderbroken zeekliffen ter aarde.

13. Sea Cliff Bridge op de Grand Pacific Drive

Simpelweg spectaculair is de rit langs de kust van Sydney naar Wollongong in New South Wales. De Sea Cliff Bridge in noord Illawarra werd gebouwd nadat de weg was gesloten door losgeraakte stenen. De kust van NSW is ruig en wild; een prachtige weg om te rijden en af en toe even te stoppen om van het uitzicht te genieten.

14. Blue Mountains

Ben je in Sydney en heb je wat dagen de tijd, dan is een ritje naar de Blue Mountains een aanrader. De dichte eucalyptusbossen zorgen voor een blauwe nevel vandaar dat deze bergen 'de Blauwe Bergen' heten.

15. Lord Howe's Island

600 kilometer van de kust van New South Wales ligt het vulkanische eiland Lord Howe's Island. Een paradijs voor natuurliefhebbers, duikers en snorkelaars en vogelaars. De hoogste top van het eiland met 875 meter is Mount Gower.

16. Jim Jim Falls

In de piek van het natte seizoen stort het water van de Jim Jim Falls in het Kakadu National Park (Noordelijk Territorium) 200 meter naar beneneden. De waterval is het beste te bekijken vanuit de lucht. In het natte seizoen heb je zelfs geen andere keuze. In het droge seizoen is de waterval te bereiken via de weg maar de kans dat er dan niet meer dan een straaltje uit komt is dan groot...

17. Carnarvon Gorge

Niet de Kings Canyon maar de Carnarvon Gorge in Queensland is de grootste kloof van Australië. De kloof is bij 30 kilometer lang en 600 meter diep. In deze omgeving vind je 23 soorten zeldzame dieren en meer dan 200 soorten vogels.