Pijn voor pensionado

Het is het tweede jaar op rij dat gepensioneerden hun koopkracht zien dalen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek over de koopkrachtontwikkelingen in 2018. Bij seniorenorganisatie KBO-PCOB zijn grote zorgen over die cijfers: „We weten uit ons eigen koopkrachtonderzoek dat een derde van de senioren financieel kwetsbaar is”, zegt directeur Manon Vanderkaa. „Zij mijden zorg en sociale activiteiten omdat ze het niet meer kunnen betalen.”

Marieke Blom, hoofdeconoom van ING, noemt wat mogelijke oplossingen, maar benadrukt dat die wel ten koste gaan van anderen. „Als het kabinet wat wil doen voor alle ouderen, zou de AOW verhoogd kunnen worden. Een andere optie is om naar de belastingen te kijken, bijvoorbeeld via de ouderenkorting.”