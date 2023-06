Premium Het beste van De Telegraaf

Opvallend veel vaders lieten zich meesleuren bij AZ-West Ham: ’Ik ben in het gedrang meegelopen’

Door Dominic Schrijven Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP / Pim Ras

Alkmaar - Het was ze overkomen. Ze wisten van niets, weten niet waarom ze het deden en anders was het per ongeluk. „Ik ben in het gedrang mee gelopen. Kuddegedrag noem ik dat, denk ik” , aldus een AZ-relschopper. Een man van 45 met tienerkinderen.