Rusland dient eigen resolutie MH17 in bij VN

Aanvankelijk zou dinsdag worden gestemd over het voorstel van Maleisië, maar zaterdag werd bekend dat die stemming is uitgesteld. Naar verwachting vindt de nieuwe stemronde op 27 juli plaats. Maandagavond, 21.00 uur Nederlandse tijd, vindt er dus eerst een overleg plaats over het Russische plan. Die vergadering is op het hoofdkantoor van de Veiligheidsraad in New York.

De Russische regering is tegen het voorstel van een tribunaal, omdat ze het te vroeg zou vinden voor een proces. Rusland vindt dat het strafrechtelijk onderzoek naar de ramp eerst moet worden afgerond. Eventueel kan Rusland, als permanent lid van de Veiligheidsraad, het voorstel met een veto van tafel vegen.

Bij de ramp met MH17 kwamen alle 298 inzittenden, onder hen 196 Nederlanders, van de Boeing 777 van Malaysia Airlines om het leven. Het toestel was op 17 juli 2014 onderweg van Amsterdam naar Kuala Lumpur, toen het boven Oost-Oekraïne uit de lucht werd geschoten. Pro-Russische separatisten en Oekraïense regering wijzen naar elkaar als het gaat om de vraag wie voor de ramp verantwoordelijk was.