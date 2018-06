Opnieuw bommeldingen joodse instellingen VS

Orthodoxe Joden protesteren bij het Witte Huis. Ⓒ AFP

NEW YORK - Zeker zestien joodse gemeenschapscentra en scholen in de Verenigde Staten hebben maandag een bommelding ontvangen. Dat heeft NBC News gemeld. Het is dit jaar al de zoveelste dreiging met geweld, die door Joodse groeperingen wordt uitgelegd als een opleving van antisemitisme na de verkiezing van Donald Trump tot president.