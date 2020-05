Bredase horeca mag maandag niet proefdraaien voor heropening

Eet- en drinkgelegenheden mogen onder voorwaarden vanaf het middaguur van tweede pinksterdag weer open. Maar het wordt nog een hele puzzel voor kasteleins en gerants om hun gasten volgens de regels te ontvangen en te bedienen, vrezen ze. De Bredase horeca vroeg een dagje te mogen proefdraaien om „chaos te voorkomen” en kreeg steun van het stadsbestuur.

Maar het ministerie van Justitie en Veiligheid ziet daarvoor geen ruimte en zal dat Breda ook laten weten.

Burgemeester Paul Depla van Breda reageert teleurgesteld: „Het is moeilijk te begrijpen dat er vanuit Den Haag geen ’go’ komt op deze proefdag voor de horeca in Breda. Met het oog op de ervaringen op Hemelvaartsdag zou het heel verstandig zijn om voor de opening van de horeca op 1 juni een generale repetitie te draaien. De kans is groot dat er 1 juni kinderziektes de kop opsteken, waardoor er problemen gaan ontstaan. Die hadden we op de proefdag kunnen signaleren en met de rest van Nederland kunnen delen.”