Britse politie bevestigt: gevonden lichaam is van vermiste Sarah

De 33-jarige Everard verdween op 3 maart in haar woonplaats Londen. Ze werd om 21.30 uur voor het laatst gezien toen ze vanaf het huis van een vriendin naar haar eigen woning liep. Het was dagenlang onduidelijk waar de vrouw was gebleven.

Woensdag werden twee verdachten opgepakt. Een 48-jarige man, die in de Britse hoofdstad werkzaam is als politieagent, zit vast op verdenking van moord en ontvoering. Een vrouw van in de dertig wordt verdacht van medeplichtigheid.

De vermissingszaak heeft in het Verenigd Koninkrijk geleid tot een debat over de veiligheid van vrouwen op straat. Veel vrouwen delen op sociale media verhalen waarin ze onder meer vertellen bang te zijn om 's avonds alleen naar buiten te gaan en wat ze doen om zichzelf veilig te voelen.

Herdenkingsbijeenkomst verboden door politie

Duizenden vrouwen willen zaterdag een wake houden in het park waar Everard vlak voor haar vermissing doorheen liep. Tijdens deze bijeenkomst willen ze een minuut stilte houden voor Everard en andere vrouwen die door geweld om het leven zijn gekomen.

De bijeenkomst werd volgens de organisatie aanvankelijk toegestaan door de politie, maar die verklaarde later dat de wake in strijd is met de coronaregels en tot hoge boetes kan leiden. De organisatoren proberen het besluit vrijdag bij de rechtbank aan te vechten. In korte tijd werd 37.000 pond (43.000 euro) euro ingezameld voor de juridische kosten.