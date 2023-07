Aantal asielaanvragen loopt op

Zo’n 4500 aanvragen werden gedaan in het kader van gezinshereniging, de kwestie waarover het kabinet vorige week struikelde. Asielverzoeken komen vooral uit Syrië. Daarna volgen Turkije, Jemen, Eritrea en Somalië als herkomstlanden met de meeste asielzoekers.

Vooral de terugkeer van Somalië in de top-5 van herkomstlanden valt op. In het land woedt een gewapende strijd tussen het regeringsleger en terreurgroep Al Shabaab. Tegelijk zucht het land onder de ergste droogte in de afgelopen dertig jaar. Het heeft in het land zelf geleid tot een toenemend aantal ontheemden - in de eerste drie maanden van dit jaar al bijna net zo veel als in heel 2021.

De toename van het aantal asielverzoeken zorgt voor extra druk op de IND. Het aantal openstaande asielaanvragen nam in juni verder toe tot bijna 37.000 in de algemene asielprocedure. Voor nareizigers die een aanvraag doen in het kader van gezinshereniging, staan er nog bijna 22.000 asielverzoeken open. De wachttijd voor de gewone asielprocedure is inmiddels ruim een jaar.

Alleenreizende minderjarigen

Wat verder opvalt, is het toenemend aantal alleenreizende minderjarigen (amv’ers) die asiel aanvragen en die vaak, eenmaal erkend, ouders, broers en zussen laten overkomen. In de eerste zes maanden van dit jaar meldden zich 1852 alleenreizende asielkinderen, vooral uit Syrië, Eritrea en Somalië. Het aantal alleenreizende asielkinderen neemt al jaren toe, ook als aandeel van het totaalaantal asielzoekers.

De maandcijfers van de IND laten verder pieken zien in maart en juni. Toen deed de dienst de registratie van de 4660 zogeheten derdelanders, die voor de Russische inval als buitenlanders in Oekraïne verbleven en die aanvankelijk dezelfde bescherming genoten als Oekraïense vluchtelingen. Zij verbleven in Oekraïne met een werk- of studievisum. Het ging vooral om Nigerianen en Marokkanen, Syriërs en Jemenieten. Hun ’Oekraïense’ bescherming vervalt op 4 september. Wie wil proberen te blijven, moet een asielaanvraag doen of vertrekken. Voor derdelanders die zich nog in juni meldden voor vrijwillige terugkeer, was een bonus van 5000 euro. Wie deze maand vrijwillig vertrekt, krijgt 2000 euro mee. Daarna vervalt de bonus.

In juni 2023 bedroeg het totaal van eerste en herhaalde asielaanvragen en nareizigers 4020. In mei lag die instroom op 3597, in april 3282.