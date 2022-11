KFC door het stof: ’Trakteer jezelf op kip en kaas tijdens herdenking Kristallnacht’

Woensdag was het 84 jaar geleden dat in Duitsland de Kristallnacht plaatsvond. Daarbij organiseerden de nazi’s de verwoesting van honderden synagogen. Ook werden meer dan 7500 winkels aan puin geslagen.

KFC besloot vanwege deze herdenking een marketingstunt te doen en verstuurde een ’smakeloos’ pushbericht, aldus de Duitse krant Bild. „Het is herdenkingsdag voor Kristallnacht! Trakteer uzelf op smeuïge kaas op uw krokante kip. Nu bij KFCheese!”

Ongeveer een uur later volgde nog een bericht, deze keer met excuses: „Sorry. Door een fout in ons systeem hebben we een incorrect en ongepast bericht verstuurd via onze app.”

In verklaring schrijft KFC later dat de melding „een duidelijk ongeplande, ongevoelige en onaanvaardbare boodschap bevatte. We begrijpen en respecteren de ernst en geschiedenis van deze dag, en blijven ons inzetten voor gelijkheid, inclusie en verbondenheid.”

De communicatie per app is voorlopig stilgelegd.