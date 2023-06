Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse Zijn er genoeg instrumenten om personen als AH-steker Jamel L. van de straat te houden?

Door Mick van Wely Kopieer naar clipboard

Hoe is het mogelijk dat Jamel L. (56) vrij rondliep hoewel hij al zeker twintig jaar lang gevaarlijk, crimineel en ernstig verward gedrag vertoonde? Waarom plukte niemand hem van de straat in juni toen hij in Den Haag weer de agressieve draad oppakte? Het zijn allemaal vragen waar niemand nog antwoord op geeft. Relevant zijn ze wel, want er zijn veel meer mensen zoals Jamel in Nederland.