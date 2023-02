Verdachte aanslag Miss België-verkiezing moet in de cel blijven

De verdediging had om vrijlating gevraagd, zodat de verdachte uit Lommel gedwongen opgenomen zou kunnen worden voor zijn mentale problemen. Volgens zijn advocaat had C. niet de bedoeling om een aanslag te plegen tijdens de Miss België-verkiezing. C. was bij zijn arrestatie bij het theater waar de schoonheidswedstrijd plaatsvond in het bezit van twee vuurwapens en een kogelwerend vest. Volgens de verdediging zou hij de wapens hebben meegenomen omdat hij zichzelf al een hele tijd bedreigd voelde. De man was niet bekend bij de politie of de veiligheidsdiensten.

Tegen het besluit om C. langer in de gevangenis te houden wordt beroep aangetekend, zei de verdediging.