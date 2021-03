OM eist cel en tbs met dwangverpleging tegen overvaller rapper Snapking

Van der V. heeft, los van zijn veertien pagina’s lange strafblad vol geweld, meerdere incidenten veroorzaakt in gevangenissen, waardoor hij herhaaldelijk moest worden overgeplaatst. Hij verblijft momenteel op een psychiatrische afdeling van de gevangenis in Vught. Hij valt door zijn agressie onder een speciaal veiligheidsregime en was daarom verplicht tijdens de rechtszaak zijn handboeien om te houden en werd daarbij continu bewaakt door vier beveiligers.

„Vervelend voor u en ongemakkelijk voor ons”, verontschuldigde de voorzitter van de rechtbank zich: „Wij kunnen dit niet veranderen.”

’Behandeling noodzakelijk’

Van der V. koos ervoor zich herhaaldelijk te beroepen op zijn zwijgrecht. Na de opsomming van alle gewelddadigheden, die het OM bewezen acht, kwam de officier met de eis tot tbs met dwangverpleging: „Een celstraf van achttien maanden is niet een heel lange gevangenisstraf, maar het is noodzakelijk de behandeling zo snel mogelijk te beginnen. Er zijn geen andere mogelijkheden dan tbs met dwangverpleging om te voorkomen dat deze verdachte opnieuw geweld gaat plegen”, betoogde de officier.

Met de eis volgt de officier het advies van het Pieter Baan Centrum, dat na onderzoek concludeerde dat Van der V. een paranoïde psychische en antisociale ontwikkelingsstoornis heeft. Hij is ook verminderd toerekeningsvatbaar. Los van de straf die de rechtbank hem mogelijk zal gaan opleggen, moet Van der V. ook nog straffen uitzitten omdat hij de voorwaarden verbonden aan eerdere veroordelingen heeft overtreden.

Schoonmaker geslagen

Van der V. hoorde zwijgend aan dat hij zich volgens het OM keer op keer schuldig heeft gemaakt aan buitensporig geweld. „Steeds beukte hij uit het niets erop los.” Zijn eigen vader werd bewerkt met een knuppel en een schoonmaker van de McDonalds werd met een dreun buiten westen geslagen omdat hij iets deed waaraan Van der V. zich zou hebben gestoord. Op de grond kreeg deze werknemer nog een aantal schoppen toe. In het Centraal Station van Amsterdam liep iemand per ongeluk tegen hem op en ook dit slachtoffer moest dat bekopen met een vuistslag toen hij zich omdraaide om sorry te zeggen. En ook een bezorger van lachgas werd zwaar mishandeld.

Snapking in de val gelokt

Bij de gewelddadige beroving in Zaandam in juli 2018 dachten Tim van Teunenbroek, alias Snapking, en zijn twee vrienden een afspraak te hebben met twee meisjes van destijds 16 en 18 jaar. De meisjes onderhielden echter contact met hoofdverdachte Irvin van der V. toen ze met Snapking en zijn vrienden door Zaandam reden. Ze brachten de vrienden met een smoes naar een plek waar de jongens vervolgens werden beroofd. Van der V. heeft daarbij volgens het OM met een vuurwapen geslagen.

In de zaak van de beroving van Snapking zijn al eerder twee jongeren veroordeeld tot taakstraffen tot 100 uur en een voorwaardelijke celstraf.

De rechtbank doet op 13 april uitspraak.