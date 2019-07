Politie kant zich na ongeluk tegen gefrustreerde bestuurders

’Beste gehaaste bestuurders’, begint het relaas van de politie. „Na een werkdag wil iedereen graag zo snel mogelijk naar huis. Zo ook een aantal bestuurders die onderweg waren op de Gooiseweg tussen Zeewolde en Almere.”

Die rit pakte dinsdag echter ongelukkig uit voor weggebruikers en dat leverde een boel frustratie op. „Wij, hulpverleners, stuiten elke keer op onbegrip van medeweggebruikers die hun route dan moeten wijzigen in verband met een wegafsluiting.”

De reden voor de wegafsluiting was een ernstig ongeval die middag. „Er zat iemand bekneld in zijn voertuig aan het vechten voor zijn leven. Een stukje begrip van de medeweggebruikers is dan ook wel op zijn plaats.”

Thuis

De politie verzoekt boze bestuurders in plaats van hun frustratie te uitten, rustig te blijven. „U bent tenminste nog wél onderweg naar huis, enkel met een omweg.”