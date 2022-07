Eerste tractoren en trucks op de Dam voor protestactie

De eerste trucks staan al klaar voor het Paleis op de Dam. Ⓒ Telegram

AMSTERDAM - Op de Dam in Amsterdam staan zaterdagochtend acht tractoren en negen vrachtwagens klaar voor een protestactie later op de dag. Met de „wereldwijde actie” wil actiegroep Nederland in Verzet aandacht vragen voor boeren, vissers en truckers.