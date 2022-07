Paar duizend demonstranten bij protest met tractoren en vrachtwagens op de Dam

Op de Dam stond een tiental tractoren en vrachtwagens, versierd met spandoeken. De actievoerders kwamen af op een oproep van actiegroep Nederland in Verzet, die vorige week een „wereldwijd protest” aankondigde. Volgens de gemeente liepen er naar schatting zo’n drieduizend mensen mee in de zogenoemde ’walk of freedom’, die eindigde op de Dam.

Veel betogers droegen rode boerenzakdoeken en er waren veel omgekeerde Nederlandse vlaggen te zien. De afgelopen weken werden die vlaggen een symbool van de boerenprotesten tegen het stikstofbeleid van het kabinet.

Naast de stikstofplannen keerden de betogers zich onder meer tegen de media, hoge brandstofprijzen en coronavaccinaties en uitten ze kritiek op de toeslagenaffaire en de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Boerenprotest op de Dam. Ⓒ Robby Hiel / Persbureau UNN

De gemeente stond een beperkt aantal tractoren op het plein toe als decor voor de demonstratie. Op meerdere plekken in de stad werden tractoren tegengehouden om te voorkomen dat er te veel naar de Dam kwamen.

Tijdens het protest hield een aantal boeren een toespraak en er werd een video getoond van de Amerikaanse oud-generaal Michael Flynn, voormalig veiligheidsadviseur van oud-president Donald Trump, die steun uitsprak aan Nederlandse boeren. „Nederlandse boeren, we staan achter jullie. Jullie problemen zijn onze problemen”, zei Flynn onder andere. Hij riep Amerikanen op om op sociale media Nederlandse vlaggen te plaatsen om zo hun steun te tonen.

Tractoren voor de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Ⓒ Rutger van Lier

In november werd Flynn, samen met vijf andere voormalige topadviseurs, gedagvaard door de commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden die de bestorming van het Capitool op 6 januari vorig jaar onderzoekt. De commissie wil informatie krijgen over een ’commandocentrum’ van waaruit ze de verkiezingsuitslag probeerden aan te vechten.

Flynn bekende eerder schuld aan liegen tegen de FBI over contacten met de voormalige Russische ambassadeur. Hij werd destijds aangeklaagd in een onderzoek van de Amerikaanse speciale aanklager Robert Mueller naar de Russische invloed op de door Trump gewonnen verkiezingen in 2016. Trump verleende Flynn vlak voor zijn vertrek gratie.