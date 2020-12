Pools duo opgepakt voor vernielen hotelkamer Oudenbosch

Volgens getuigen was er al de hele nacht overlast van de twee mannen in de hotelkamer. Toen een medewerker poolshoogte kwam nemen trof hij in de kamer een grote ravage aan. Zo’n beetje al het meubilair was vernield.

Toen de politie de kamer in wilde, deden de twee Polen niet open. Agenten konden pas naar binnen nadat ze de deur hadden ingetrapt. Op de kamer is het duo aangehouden. Het hotel heeft aangifte gedaan.