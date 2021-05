Verkeersruzie: jongetje (6) doodgeschoten in kinderzitje

Het schot volgde op een ’gevalletje afsnijden’, waarna de moeder haar middelvinger in de achteruitkijkspiegel zou hebben opgestoken naar de bestuurster van de witte auto achter haar. Moeder en zoon waren in de ochtend op weg naar de school van Aiden Leos (6), toen het in het drukke ochtendverkeer mis ging. Vermoedelijk heeft een passagier van de witte auto het schot gelost, zo schrijft Daily Mail.

De kogel ging dwars door de kofferbak van de auto, vervolgens door het kinderzitje en trof het ventje in de rug. Toen het kind het uitschreeuwde (’mama, mijn buik doet pijn!’), zette de moeder haar wagen in paniek aan de kant. Daar hield ze haar zoontje in haar armen totdat een politieman stopte om te proberen het kind te reanimeren. „Mijn moeder had bloed op haar kleren en Aiden werd al een beetje blauw toen hij de ambulance in ging. Dat was de laatste keer dat mijn moeder Aiden in leven heeft gezien,” aldus een emotionele Alexis Cloonan, de oudere zus van het slachtoffertje tijdens een persconferentie.

In de kofferbak van auto van Aidens moeder zit één kogelgat, links van het kenteken. Ⓒ ANP/HH/LA Times/Polaris

De familie hoopt van ganser harte dat de dader wordt gepakt en deed ook een oproep: „Help ons alsjeblieft om de mensen te vinden die dit mijn kleine broertje hebben aangedaan. Hij was pas zes jaar en zo lief”, aldus het meisje in tranen.

De politie zoekt naar een man en een vrouw, de witte auto in kwestie was vermoedelijk een Volkswagen.