Andrew Cuomo hevig onder vuur

Andrew Cuomo zou bang zijn geweest dat Trump de cijfers tegen hem zou gebruiken. Ⓒ Foto AFP

WASHINGTON - De FBI is een onderzoek begonnen naar de New Yorkse gouverneur Andrew Cuomo en zijn corona-taskforce. Ook federale aanklagers in Brooklyn onderzoeken de Democraat, zo melden Amerikaanse media. Het onderzoek is gestart nadat Cuomo het werkelijke aantal slachtoffers in de verzorgingstehuizen onder de pet hield.