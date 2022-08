Grote heidebrand in Brabantse Schijf onder controle

Meer dan honderd brandweerlieden zijn nog op de Rucphense Heide aan de slag. Ook zijn andere hulpdiensten ter plekke. Uit voorzorg is een medische post ingericht. Dat komt omdat het werk voor brandweerlieden bij deze temperatuur erg zwaar is.

Niemand is door de brand gewond geraakt. Wel zegt burgemeester Marjolein van der Meer Mohr erg geschrokken te zijn door de natuurbrand. Ze is burgemeester van de gemeente Rucphen, waar Schijf onder valt.

Het is nog mogelijk dat de brand ondergronds weer oplaait. Daarom blijft de brandweer de komende dagen alert. De veiligheidsregio waarschuwt mensen bovendien om hun auto niet in hoog gras te parkeren, niet te roken in het natuurgebied en om direct 112 te bellen bij het zien van rook of vuur.

De brand woedde in de buurt van de Zeepestraat in Schijf en zorgde voor veel rook. Door windvlagen was het vuur slecht onder controle te krijgen. Daarbij was het lastig om in te schatten hoe groot het stuk is dat in brand staat. De woordvoerder liet eerder weten dat het om een „flink stuk heide” gaat.

Aangezien het een buitengebied is waar geen brandkranen staan, moest de brandweer proberen op een andere manier aan water te komen. Met speciaal watertransport wordt dat aangevoerd van oppervlaktewater in de buurt, aldus de zegsvrouw.