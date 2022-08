Grote heidebrand in Brabantse Schijf, veel brandweer aanwezig

De brand woedt in de buurt van de Zeepestraat. Er is veel rook. Door windvlagen is het vuur daarbij slecht onder controle te krijgen en is het lastig om goed in te schatten hoe groot het stuk is dat in brand staat, aldus de woordvoerder. In de buurt van de brand staat een aantal huizen. Vooralsnog is niemand gewond geraakt.

Vanwege de windvlagen, de huidige droogte en de waterwinning zijn er veel brandweervoertuigen. Aangezien het een buitengebied is waar geen brandkranen staan, moet de brandweer proberen op een andere manier aan water te komen. Met speciaal watertransport wordt dat aangevoerd vanuit oppervlaktewater in de buurt, aldus de zegsvrouw.