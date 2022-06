Tweejarig jongetje schiet vader dood in Florida

Volgens sheriff John Mina gingen de politieagenten ter plaatse uit van een zelfdoding. De schotwond in de rug van de 26-jarige man, die in het ziekenhuis overleed, ontkrachtte die theorie echter. Onderzoek bevestigde het verhaal van het vijfjarige kind, die zei dat zijn jongere broertje per ongeluk de trekker had overgehaald. Naast die kinderen waren ook een baby en de moeder van de kinderen aanwezig op het moment van het ongeluk.

„Het geweer was niet goed opgeborgen”, zei de sheriff op een persconferentie. „Het wapen was makkelijk toegankelijk, zelfs voor een tweejarige, en het resultaat is opnieuw een tragedie in deze gemeenschap, die niemand kan bevatten”, zei sheriff Mina. „Ik kan niet genoeg benadrukken dat onze wapens beveiligd moeten zijn en uit de buurt van kinderen gehouden moeten worden. Wapenbezitters die hun vuurwapens niet beveiligen, zijn slechts een fractie van een seconde verwijderd van zo’n tragedie in hun eigen huis.”

Kinderverwaarlozing

Volgens het politierapport waren beide ouders voorwaardelijk in vrijheid gesteld voor kinderverwaarlozing en drugsmisdrijven. De moeder van de kinderen, de echtgenote van het slachtoffer, is opgepakt en wordt beschuldigd van onvrijwillige doodslag, wapenbezit en munitiebezit door een veroordeelde misdadiger en schending van een voorwaardelijke straf.

„Nu hebben deze jonge kinderen hun beide ouders verloren”, zei sheriff Mina. „Hun vader is dood, hun moeder zit in de gevangenis. En een jong kind moet zijn leven leiden in de wetenschap dat hij zijn vader heeft doodgeschoten. Dergelijke tragedies zijn 100 procent te voorkomen.”