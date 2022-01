Vrouw opzettelijk op Brussels metrospoor geduwd: Fransman (23) aangehouden voor poging tot doodslag

Op de beelden van de beveiligingscamera’s is te zien hoe de man wacht op de komst van een metro om het slachtoffer vervolgens in de rug te duwen. Terwijl de vrouw hard valt, met haar hoofd op de rails, loopt hij snel weg. De alerte bestuurder kon de metro via de noodrem net op tijd stoppen. Volgens woordvoerster An Van Hamme van de MIVB heeft de bestuurder „zeer goed gereageerd.”

Het slachtoffer werd niet geraakt, en reizigers konden haar weer op het perron krijgen. De vrouw werd – net als de metrobestuurder – in shock naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw raakte slechts lichtgewond.

23-jarige Fransman

De verdachte is een 23-jarige Fransman die in eerste instantie wist te ontsnappen over het metrospoor, maar even later toch werd opgepakt in het metrostation De Brouckère. „Dankzij de verspreiding van de beelden van de verdachte binnen de politie, werd hij enkele minuten later onderschept terwijl hij zich in het metrostation De Brouckère bevond”, zegt procureur Sarah Durant van de Brusselse politie. Na verhoor door de politie werd de verdachte naar een cel gebracht waar hij de nacht verbleef.

Zaterdag werd hij verhoord door de onderzoeksrechter, en vervolgens aangehouden „voor feiten van poging doodslag.” De onderzoeksrechter stelde ook een psychiatrische deskundige aan, om de toestand van de verdachte na te gaan. Wat de man bezielde en of hij het slachtoffer kende, is nog niet bekend.