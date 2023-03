Rechtbank: man moet ex-vrouw 204.000 euro betalen voor 25 jaar onbetaald huishoudelijk werk

De rechtbank baseerde het bedrag op het minimumloon tijdens de 25 jaar dat de man en vrouw getrouwd waren. Naast het bedrag aan zijn ex-vrouw moet de man ook nog maandelijks een pensioen van 500 euro overmaken, en moet hij 400 en 600 euro betalen aan zijn twee dochters (20 en 14 jaar oud).

Ivana Moral trouwde met haar ex-man in 1995. De man wilde niet in gemeenschap van goederen trouwen. 25 jaar later was de koek op. De vrouw stelde tegenover de rechtbank dat zij zich in die 25 jaar heeft gericht op het huishouden en het opvoeden van de kinderen, zodat haar man zich volledig kon richten op zijn eigen bedrijf, een zeer succesvolle sportschool. „Ik ondersteunde mijn man in zijn werk en richtte me op het gezin als moeder. Ik kreeg nooit toegang tot zijn financiële zaken; alles stond op zijn naam.”

Ⓒ Ivana Moral

’Voor alle vrouwen in de schaduw’

Marta Fuentes, de advocaat van mevrouw Moral zei: „Deze uitspraak vertegenwoordigt de arbeid van alle vrouwen in de schaduw. Vrouwen die zonder twijfel jarenlang een fundamentele steun vormen zodat hun man zich kan richten op zijn carrière.”

„Zodat hij verder kon, bleef mevrouw Moral thuis om voor de kinderen te zorgen. Ze was zijn schaduw en zorgde dat hij professioneel kon groeien en iemand kon worden.” Die onvoorwaardelijke steun heeft de man overigens geen windeieren gelegd. Tijdens hun huwelijk kon de man zo’n succesvol sportschoolbedrijf opbouwen dat hij een Porsche Cayenne, een Range Rover 4×4, BMW-motoren en een olijfolieboerderij van 70 hectare kon kopen, ter waarde van € 4 miljoen.

Mevrouw Moral zei dat ze hoopte dat haar zaak zal dienen als een inspiratie voor andere vrouwen. „Ik ben met de media gaan praten omdat ik hoop dat vrouwen weten dat ze huishoudelijke taken kunnen claimen als je niet in gemeenschap van goederen getrouwd bent”, zei ze.