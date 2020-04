LIVE | Aantal besmettingen China mogelijk vier keer hoger

Het aantal mensen dat met het coronavirus is besmet in China ligt volgens een onderzoek waarschijnlijk vier keer hoger dan tot nu toe is gemeld. Dat meldt de Britse krant The Guardian.

Onderzoekers uit Hongkong hebben op basis van cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gekeken naar het aantal Chinese besmettingen tot 20 februari. Op dat moment waren officieel 55.000 mensen besmet. De definitie van een besmetting is door China echter een aantal keer aangescherpt. De onderzoekers melden dat het aantal besmettingen op zeker 232.000 staat als er volgens de nieuwe definitie wordt bekeken of iemand besmet was.

In China zijn nu officieel ruim 83.000 gevallen vastgesteld. Vorige week meldde het land nog dat het aantal besmettingen in de stad Wuhan, waar de uitbraak begon, 50 procent hoger ligt dan eerder gemeld.

