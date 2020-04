LIVE | Ecuador verwerkt tests: twee keer zoveel besmettingen

In Ecuador is het aantal bekende coronabesmettingen in een dag tijd zo goed als verdubbeld tot 22.000, nadat een fikse achterstand in het aantal te verwerken coronatests is weggewerkt. Dat maakte het ministerie van Gezondheid donderdag bekend.

„Er is geen nieuwe uitbraak, het is simpelweg dat de opgeslagen tests zijn geanalyseerd”, vertelde gezondheidsminister Juan Carlos Zevallos tegen EcuadorTV over de nieuwe cijfers. Het gaat om bijna 24.000 tests die verwerkt zijn.

Zevallos deed geen uitspraken over een nieuw dodental als gevolg van het coronavirus. In Ecuador zijn tot dusver 560 coronadoden gerapporteerd. Eerder maakte de regering bekend dat 1028 overledenen die niet getest zijn op het virus waarschijnlijk ook besmet waren.

Door de nieuwe cijfers is Ecuador na Brazilië het zwaarst getroffen land in Zuid-Amerika wat besmettingen betreft. In Brazilië zijn bijna 50.000 gevallen bekend.

