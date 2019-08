’Broer Rasta’ zet bolide in de verkoop voor gedupeerden donatiesite

„Wil jij dat alle mensen omkijken en bijna van hun fiets afvallen, omdat er zo’n aparte auto voorbij komt rijden en ze niet snappen waar dat UFO-geluid vandaan komt?” Zo prijst Mastenbroek de hybride auto aan die hij overigens al twee weken geleden te koop zette. Met het geld dat hij daarmee ophaalt, en nog tal van andere verkoopitems, wil hij gedupeerden van zijn site Dream or Donate terugbetalen. Volgens hemzelf zouden er nog enkele tienduizenden euro’s openstaan aan goede doelen.

Een oproep aan mensen die gedupeerd zijn door het stopzetten van de doneersite heeft tot vrijdagmiddag zestig reacties opgeleverd. De benadeelden claimen gezamenlijk een aanzienlijk hoger bedrag dan de ondernemer noemt, namelijk ruim 187.000 euro.

Het geld is bestemd voor veelal zieke of anderszins kwetsbare mensen. Velen van hen denken te kunnen fluiten naar hun ingezamelde centen om bijvoorbeeld een dure operatie of uitje van te betalen, maar Mastenbroek benadrukt dat iedereen het geld uiteindelijk ontvangt. Om die woorden waar te kunnen maken, heeft hij ook tal van andere spullen op Marktplaats gezet als meubels, lampen en antieke spullen. Zo moet een ’gigantische’ handgemaakte tafel meer dan tweeduizend euro opleveren, een ’sierlijke zeemeermin’ veertienhonderd euro en een ’relaxte’ designerbank achthonderd euro. Tegen RTV Oost zegt de rastafari ook zijn luxe woning te koop te hebben gezet. Hij zou nu tijdelijk bij een ’zakenpartner’ in Kampen verblijven.

Een zeemeermin in brons die te koop zou staan voor veertienhonderd euro. Ⓒ Marktplaats

Rechtszaak

Een van de gedupeerden is Sjouke Faber. Hij haalde geld op voor het bekostigen van stamceltherapie voor zijn vrouw, die MS heeft. Faber heeft andere benadeelden opgeroepen zich te melden via msmama.nl. om een beter beeld te kunnen krijgen van het totaalbedrag dat op Dream or Donate is ingezameld, maar niet is uitgekeerd. Ook zoekt hij een advocaat om gezamenlijk als slachtoffers een civielrechtelijk proces mee te starten.

Volgens het account ’Broer’ op Marktplaats is het profiel al zeven jaar actief. Het nummer dat eraan gekoppeld is, is vooralsnog onbereikbaar, al wordt er wel volop geboden op de advertenties.

Dream or Donate is volgens Mastenbroek, die zichzelf omdoopte tot ’Broer Rasta’, gehackt. Experts betwijfelen dat, ook omdat de ondernemer geen aangifte zegt te doen bij de politie.