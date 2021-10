Groep van 60 Union-fans opgepakt, fans klagen over politie

„De fans hadden allerlei spullen bij zich die er op duidden dat zij de confrontatie aan wilden gaan. Ze liepen in de wijk Lombardijen een bepaalde route, en waren op weg naar Feyenoord-cafés. Dat was voor ons, in overleg met het Openbaar Ministerie, genoeg aanleiding om de groep aan te houden”, aldus de politiewoordvoerder. De zestig arrestanten zijn overgebracht naar het politiebureau en zitten vast.

Het werd donderdagavond onrustig bij De Kuip, toen een groep van honderden Duitse supporters in een optocht vanaf de Oude Haven richting het stadion liep. De Mobiele Eenheid begeleidde de stoet. Toen die op de Oranjeboomstraat te langgerekt werd, vroeg de ME de kopgroep om stil te staan zodat de groep bij elkaar bleef. „Dat viel in verkeerde aarde, en de kopgroep begon op de ME in te slaan”, aldus de woordvoerder.

De ME heeft vervolgens de orde hersteld door met wapenstokken terug te slaan, zegt de politie.

Honden bijten

In de buurt van de stoet was ook een agent met een hond aanwezig. In het tumult zijn drie Duitse supporters en één ME’er door de hond gebeten, zo stelt de politie. Zij zijn door ambulancepersoneel nagekeken en behandeld.

Omdat de tocht vanaf de Oude Haven lang duurde, moest een deel van de supportersgroep vervolgens tijdens de wedstrijd voor het stadion wachten om binnen te komen. Tijdens het wachten staken de supporters vuurwerk af. Een politiepaard schrok daarvan, waardoor het paard en de agent allebei vielen en lichtgewond raakten.

Union: Rotterdamse politie wreed

De Union-fans hebben een andere lezing. Zij beklagen zich over hardhandig en geweldadig politieoptreden van het Rotterdamse corps. De politie was ’zeer agressief’ en heeft ’meerdere mensen verwond’, aldus supporterscollectief Eiserne Hilfe. Een van de supporters zou naar het ziekenhuis zijn gebracht na een aanval van een politiehond.

Volgens de fans zouden sommigen in de politiebusjes zijn geslagen en bespuugd. „Zij voelen zich behandeld als dieren”, aldus de vereniging.

In de aanloop naar het duel in de Conference League deed zich in Rotterdam woensdagavond ook een incident voor. Een groep hooligans viel een delegatie van de Duitse club aan in een horecagelegenheid in het centrum van de stad. Daarbij werd de groep van 25 personen, onder wie voorzitter Dirk Zingler en directielid Oskar Kosche, met stoelen en glazen bekogeld. Eén vrouw uit het Duitse gezelschap raakte lichtgewond en moest naar het ziekenhuis.

Feyenoord won donderdagavond in De Kuip met 3-1 van de nummer 5 van de Bundesliga.