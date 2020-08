Agenten treffen explosief in auto Geleen

De politie in Geleen kwam op een melding van een vuurwapen af. Ⓒ Politie Basisteam Westelijke Mijnstreek

GELEEN - De politie heeft dinsdagmiddag in een auto in Geleen een explosief gevonden. Ook vonden agenten een vuurwapen in het voertuig, maakte de politie woensdag bekend. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft onderzoek verricht.