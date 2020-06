Burgemeesters tegen Dam-demonstranten: ’Ga in thuisquarantaine’

De burgemeester van het aan Amsterdam grenzende Haarlemmermeer, Marianne Schuurmans, liet maandagavond op Twitter weten: „Ik maak me ongerust over het grote aantal mensen vanmiddag op de Dam tijdens de demonstratie. Wanneer u daarbij aanwezig was, blijf 2 weken thuis!”

Eerder deed de Haagse VVD-prominent Klaas Dijkhoff een oproep van gelijke strekking. Ook wat Dijkhoff betreft gaan de mensen die op de Dam waren om te protesteren tegen Amerikaans politiegeweld twee weken in thuisisolatie. Volgens minister Grapperhaus ging de demonstratie ’buiten de perken’.

De Amsterdamse burgemeester Halsema liet aan AT5 weten de demonstratie niet te stoppen. „Demonstratievrijheid is een heel groot goed. De driehoek ziet geen grond om de demonstratie te ontbinden. Daarvoor is de demonstratie té belangrijk en bovendien zijn mensen zelf verantwoordelijk.”

De afstandsregels op basis van de coronamaatregelen werden niet nageleefd tijdens het protest. Volgens Dijkhoff kan Nederland daardoor ’terug bij af’ zijn in de strijd tegen corona.

Ook de Harderwijkse burgemeester Harm-Jan van Schaik is niet te spreken over de massale bijeenkomst op de Dam. Wat hem betreft zijn de mensen die bij het protest waren voorlopig niet welkom in de horeca in zijn stad.