Bijna 9 op de 10 ouderen gevaccineerd, minste animo in Urk

In het zeer gereformeerde Urk ligt het voorlopige percentage het laagste. Het RIVM geeft geen exacte cijfers, omdat mogelijk nog gegevens ontbreken en daardoor „een vertekend beeld zou kunnen ontstaan”, legt een woordvoerster uit. Volgens de voorlopige tellingen valt Urk als enige gemeente in de categorie waar nog maar 20 tot 39 procent van de 65-plussers is geprikt.

In de meeste gemeenten in het land heeft meer dan 85 procent van de 65-plussers in elk geval een eerste prik gehaald. Veel gemeenten in de meeste christelijke strook van het land halen nog wel percentages boven de 75 procent, zo blijkt uit een kaart die het RIVM heeft gepubliceerd. In gemeenten als Staphorst, Reimerswaal en Neder-Betuwe ligt het percentage tussen de 60 en 74 procent.

De cijfers komen zowel van de GGD als van de huisartsen, zorginstellingen en ziekenhuizen die mensen hebben gevaccineerd. In totaal gaat het om ruim 2,9 miljoen mensen van 65 jaar en ouder. In de cijfers heeft het RIVM ook geanonimiseerde gegevens van de GGD meegenomen. Sommige mensen weigeren registratie. Als zij ergens anders dan bij de GGD zijn geprikt, ontbreken hun gegevens wel in het totaaloverzicht.