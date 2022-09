Belg ontfutselt naaktfoto’s van Nederlanders

De Gentse student G.R. ontfutselde twee jaar geleden blootfoto’s en -filmpjes van bekende Belgen als Stan Van Samang, Peter Van de Veire en Sean Dhondt. Hij deed zich voor als de bevallige Eveline, versierde hen via sociale media en verspreidde vervolgens de beelden die ze hem stuurden. De zaak was lang het gesprek van de dag en maakte veel leedvermaak, verontwaardiging en bezorgdheid over zulke praktijken los.

In afwachting van zijn berechting is de 29-jarige R. opnieuw in de fout gegaan, meldt Nieuwsblad. Met de alias Ariana benaderde hij een dertigtal medewerkers en gasten in een Nederlands hotel waar hij receptionist was. Sommigen gingen in op ’haar’ avances en stuurden de gevraagde naaktbeelden.

R. werd betrapt toen zijn nieuwe slachtoffers ontdekten met hetzelfde nepprofiel in de val te zijn gelokt, aldus de Vlaamse kranten. Het spoor leidde naar de Belg, die zich als vriend van ’Ariana’ had voorgedaan. Het hotel stuurde hem de laan uit. Er zou nog geen aangifte zijn gedaan.