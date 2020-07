’Duitse toeriste verkracht door duikinstructeur op boot Mallorca’

Nadat zij haar vrienden vertelde wat er was gebeurd heeft de vrouw aangifte gedaan in de plaats Santanyi. Ook onderging zij een medisch onderzoek in het ziekenhuis. Volgens lokale media gebeurde het incident tijdens een duikcursus in het Cabrera national park, zo’n 17 kilometer ten zuiden van de kust van Mallorca.

Onderzoek

De duikinstructeur ontkent alle beschuldigingen en is in afwachting van het onderzoek van de lokale politie weer op vrije voeten. De komende dagen zullen vrienden en andere vakantiegangers worden gehoord.

Het nationaal park behoort tot het Spaanse ministerie van Defensie en wordt beschreven als een van ’de pareltjes’ van het Middellandse Zeegebied. Talloze bedrijven bieden boottochten aan om het natuurgebied te verkennen en te snorkelen en te duiken.