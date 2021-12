Beatrix weer beter: ’Ze was alleen een beetje verkouden’

Koning Willem-Alexander maakte deze week al bekend dat de schade meeviel. Het zou ’helemaal top’ gaan, zei hij maandag tegen Blauw Bloed, dat hem vroeg naar het wel en wee van zijn moeder.

„Er is gelukkig helemaal niks aan de hand. Alleen ze was een beetje verkouden, dacht dat het de airconditioning was in de tropen, ze heeft getest, was positief”, zei de koning. „Voor de rest is ze in hele goede spirits, dus het is allemaal fantastisch”, aldus Willem-Alexander.

Boostershot

Beatrix was volledig gevaccineerd en had ook al een boosterprik ontvangen voordat ze naar Curaçao vertrok. Door de quarantaine kon ze de verjaardag van haar kleinkind Amalia slechts virtueel meevieren.

Naar verwachting wordt zaterdag officieel bekend gemaakt dat Beatrix weer coronavrij is. De Rijksvoorlichtingsdienst wilde vrijdagavond geen commentaar geven.