FvD na referendum op 4 zetels in peiling De Hond

Maurice de Hond peilt FvD zondag op een zeteltje meer dan de drie van vorige week. Die peiling volgt op het referendum binnen de partij van afgelopen week, waarbij ruim driekwart van de leden na een wekenlange ruzie de macht weer in handen van Baudet heeft gelegd. Met vier zetels is de partij stukken slechter af dan de ruim 25 zetels waar de partij in het voorjaar van 2019 op stond.

De ledenraadpleging bij FvD was nodig na een ruzie die de partij verscheurde. Het interne vuur laaide een paar weken geleden op na een publicatie in Het Parool over het verspreiden van nazistische berichten binnen de Forum-jongerentak JFvD en de volgens critici te slappe aanpak van Baudet en zijn vertrouweling Freek Jansen, voorzitter van de jongeren.

Maar volgens Baudet waren niet die berichten over nazisme binnen de jongerenpartij, maar de slechte peilingen de reden zijn voor de revolte in zijn partij van de afgelopen weken. Dat schrijft Baudet in een mail aan FvD-leden.

Baudet vermoedt dat het zijn tegenstanders bij de ’botsing van afgelopen tijd’ helemaal niet is gegaan om de JFvD. „Dalende peilingen hebben zonder twijfel tot irritatie en spanning geleid”, schrijft hij. Daar komt volgens hem bovenop dat die irritaties door de coronamaatregelen niet konden worden uitgesproken tijdens een fysieke bijeenkomst.

De partijleider laat onvermeld dat de top 10 kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen de dag voor de publicatie van het artikel in Het Parool wel bij elkaar kwam, en dat die bijeenkomst compleet uit de hand liep. Zo kregen Baudet en kandidaat Joost Eerdmans ruzie over de muziekkeuze. En senator Nicki Pouw-Verweij, de beoogde nummer 3 op de lijst, schreef aan het bestuur dat Baudet zich anti-semitisch uitliet en complottheorieën bezigde.

Baudet mag na de leegloop zijn partij opnieuw gaan opbouwen. Hij hoeft zich daarbij geen zorgen meer te maken om de rechtszaak die de afgesplitste Statenleden Johan Almekinders en Wouter Weyers samen met voormalig kandidaat-Kamerlid Jan Cees Vogelaar hebben aangespannen. Zij zien van hun zaak af. „De partij is een lege huls geworden”, zegt Almekinders. „Een rechtszaak met een lege huls als inzet heeft geen zin.”