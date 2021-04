Europa blijft lief tegen Rusland ondanks Navalny

Na een videovergadering van ministers van Buitenlandse Zaken werd maandag duidelijk dat er voorlopig geen nieuwe sancties komen tegen Rusland. EU-buitenlandchef Borrell waarschuwt wel dat dat snel kan veranderen, maar voorlopig wordt er afgewacht. Reden dat er nu terughoudendheid is is dat er eerder al sancties zijn afgekondigd specifiek naar aanleiding van de zaak-Navalny.

Er zijn grote zorgen aan Europese kant over de toestand van de Russische oppositieleider die in januari na een – vermoedelijke Russische –vergiftigingspoging terugkeerde vanuit Duitsland naar Rusland. Daar verdween hij in een cel. Zondag riep de baas van de Europese Commissie Von der Leyen de Russen al op om Navalny snel medische hulp toe te staan.

De EU-ministers werden maandag bijgepraat door hun Oekraïense collega. Ondertussen zijn er naar verluidt 150.000 Russische troepen bijeengekomen aan de grens met Oekraïne en daardoor zijn alle alarmbellen afgegaan in de Europese hoofdsteden. Volgens Borrell gaat het om de hoogste aantallen Russische soldaten ooit aan die grens. „Een overduidelijk signaal om ons zorgen over te maken”, aldus de Spanjaard.

Wapens Tsjechië

En er speelt nòg meer. De Tsjechen hebben zaterdag achttien Russische diplomaten uitgewezen omdat die waarschijnlijk zijn betrokken bij een aanslag op een Tsjechische wapendepot in 2014. De Tsjechen spreken over een soortgelijke zaak als die van de vergiftiging van voormalig geheim agent Skripal en zijn dochter in 2018 in het Britse Salisbury.

Toen namen niet alleen de Britten actie door diplomaten uit te wijzen, maar volgden ook een trits Europese landen en de VS dat voorbeeld om een duidelijk signaal te geven. Nu gebeurt dat niet. Volgens Borrell hebben de Tsjechen daar niet om gevraagd.