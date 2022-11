Premium Het beste van De Telegraaf

Duizend dagen corona in Nederland; volgens experts zijn we ’deze feestdagen weer echt samen’

Door Annemarie de Jong Kopieer naar clipboard

Volgens experts kunnen we dankzij vaccinaties ’weer een normaal leven leiden’ Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Toch een mijlpaal: het coronavirus waart vandaag duizend dagen rond in Nederland. Hoe staan we ervoor? „Het wordt een mooiere sint- en kerstperiode dan afgelopen twee jaar. We kunnen weer echt ontspannen samenzijn”, zegt epidemioloog Amrish Baidjoe.