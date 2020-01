Effect van kortingsverbod zoete frisdrank onderzocht

Dat laat staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) weten.

Eerder streed CDA-Kamerlid Anne Kuik al tegen het gebruik van lachgas als recreatieve drug. Ze heeft nu ook de tanden gezet in mierzoete drankjes, zoals cola en sinas, maar ook fruitdrankjes zoals appelsap. Ze overweegt een verbod op stuntprijzen, maar wil eerst weten of dat effectief zou zijn.

CU-bewindsman Blokhuis laat haar nu weten dat hij dit onderzoek ook daadwerkelijk laat doen. Aan het eind van dit jaar moet dat af zijn.

Bekijk ook: Rookverbod

Roken en alcohol

Het kabinet besloot eerder al in het preventieakkoord tot vergaande maatregelen die roken, problematisch alcoholgebruik en obesitas moeten tegengaan. Door velen worden deze ingrepen als betuttelend ervaren. Een verbod op stuntprijzen van frisdrank stond niet in het preventieakkoord. Desondanks worden de effecten van zo’n eventueel verbod nu toch alvast in beeld gebracht.