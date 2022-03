Premium Het beste van De Telegraaf

Beelden Oekraïne halen oud zeer naar boven bij militairen Oorlog Oekraïne hangt als donkere wolk boven Invictus Games: ’Dit kán toch niet misgaan’

Door Mascha de Jong Kopieer naar clipboard

Ⓒ René Oudshoorn

DEN HAAG - De organisatie heeft de Invictus Games twee keer moeten uitstellen, maar het ziet ernaar uit dat de ’Olympische Spelen voor oud-militairen met een beperking’ over 35 dagen toch echt van start gaan in het Haagse Zuiderpark. Toch blijft het billenknijpen en duimendraaien. Want was corona de afgelopen twee jaar spelbreker voor het evenement, dat in 2014 voor het eerst werd georganiseerd door prins Harry, sinds drie weken hangt de oorlog in Oekraïne als een donkere wolk boven de Games. Toch hoopt de organisatie zo’n vijfhonderd sporters uit twintig landen te verwelkomen.