’Ergernis over optreden Pechtold’

Dat schijnt zo’n beetje zijn handelsmerk te zijn. Wat mij echter bijzonder stoorde, is dat hij weer de opmerking ’pleur op’ van de premier moest aanhalen. Misschien is het Pechtold ontgaan, maar jaren geleden zeiden we dat vaak als iemand zat te sarren en om duidelijk te maken dat de persoon daarmee moest ophouden. Geen enkele gedachte, die Pechtold nu aan deze opmerking hecht, kwam daarbij naar voren. Nu speelt hij dit in de verkiezingscampagne op laaghartige wijze uit, met de opmerking dat veel Nederlanders met een migratieachtergrond weggezet worden als tweederangsburgers. Dit past misschien in zijn manier van campagne bedrijven.

R.L. van Hasselt, Gieten