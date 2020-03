Haagse bronnen: maatregelen tegen coronavirus verlengd

Het gaat om het pakket dat aanvankelijk van kracht zou zijn tot 6 april. Dat gaat onder meer om de sluiting van scholen en horeca, zo veel mogelijk thuis te blijven, de oproep om anderhalve meter afstand te houden en het samenscholingsverbod van drie of meer mensen.

Onduidelijk is nog tot wanneer het ’6 april-pakket’ wordt verlengd. Maandag wordt daarover door specialisten en ambtenaren overlegd. Dinsdag hakken betrokken ministers aan het eind van de middag een knoop door, waarna het besluit aan het begin van de avond wereldkundig wordt gemaakt.

Verdergaande maatregelen

Er wordt nog een slag om de arm gehouden voor als specialisten, verzameld in het zogeheten Outbreak Management Team (OMT), adviseren dat er verdergaande maatregelen nodig zijn. De vraag is volgens betrokkenen of dat wat oplevert omdat veel mensen nu al thuis blijven. De Tweede Kamer opperde al om coronamaatregelen langer te laten gelden. VVD, PVV, CDA, SP en 50Plus zijn daarvoor.

Er ging onlangs ook een streep door evenementen waarvoor een vergunning nodig is, maar die maatregel wordt nog niet verlengd, omdat die als enige al tot 1 juni van kracht is.

Het kabinet probeert met de ingrijpende tijdelijke regels de verspreiding van corona de kop in te drukken. Daardoor moet vooral de gezondheidszorg worden ontzien, omdat een gebrek aan intensive care-bedden dreigt. Deze week lijkt de week van de waarheid te worden, omdat pas met enige vertraging te zien is of de genomen maatregelen werken om verspreiding te voorkomen. Toch zijn betrokkenen het erover eens dat er ook na 6 april nog ingegrepen moet worden.