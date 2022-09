Dappere automobilist redt te water geraakte man uit Markermeer bij Wijdenes

Even voor 17.00 uur hadden hulpdiensten melding gehad van een te water geraakt persoon in het Markermeer. Toen politie, brandweer, KNRM (Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij) en ambulancebroeders arriveerden bleek dat de melder, de automobilist, al in het water was gesprongen in een poging het slachtoffer te redden.

Eenmaal weer terug op het droge aangekomen werd de zorg voor de drenkeling overgenomen door aanwezige hulpdiensten. Na de nodige eerste hulp is het slachtoffer per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.