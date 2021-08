Ibiza zoekt buitenlandse ’detectives’ die illegale party’s opsporen en bij politie melden

Het aantal coronabesmettingen op het Spaanse feesteiland loopt rap op. In de afgelopen twee weken werden per 100.000 inwoners 1814 besmettingen gemeld. Om te voorkomen dat de besmettingen de pan uit rijzen zijn nachtclubs potdicht en buitenevenementen zijn alleen onder strikte voorwaarden mogelijk. Maar er is volgens Ibiza meer nodig om toeristen in toom te houden.

Infiltreren

Lokale autoriteiten vrezen dat vakantiegangers tegen de regels in elders een feestje gaan bouwen. Die illegale bijeenkomsten zijn echter moeilijk op te sporen, vertelt lokale ambtenaar Mariano Juan tegen de lokale krant Diario de Ibiza. „Het is voor de politie moeilijk om te infiltreren op deze feestjes, omdat de lokale bevolking de agenten kent. Daarom hebben we hulp van buitenaf nodig.’’

Privacy

Het plan heeft echter ook de onvermijdelijke haken en ogen. Je mag in Spanje niet zomaar een huis betreden, waardoor het idee indruist tegen de privacywetgeving. De socialistische partij PSOE is dan ook niet bepaald gecharmeerd van het idee. Een woordvoerder laat aan The Guardian weten dat de ambtenaren eerst maar een voorstel moeten indienen dat juridisch onderbouwd is.