Gadgettest: Thuiswerken zonder pijn in je rug

Nu een groot deel van Nederland thuiswerkt, is dat anders. Niet iedereen heeft een aparte werkkamer met een in hoogte verstelbaar bureau. Of heeft helemaal geen ruimte en is veroordeeld tot de keukentafel.

Meubelmaker Frank van Burgsteden van de gelijknamige antiekwinkel en meubelmakerij uit Heiloo heeft daar een paar jaar geleden de perfecte oplossing voor „in elkaar gefröbeld”, zoals hij het noemt. En nu weer uit de mottenballen gehaald. „Een ontwerp, dat weer actueel is met al dat thuiswerken en ook actueel blijft, denk ik. Simpel en gewoon met boerenverstand in elkaar gezet.”

Na een paar dagen werken aan het naamloze meubel (kosten 175 euro) ben ik verkocht. Hoewel ik al snel merkte dat de compleet houten constructie niet helemaal stijf was, waardoor het scherm bewoog bij elke toetsaanslag. Één whatsappje met een foto van mijn provisorische oplossing (ook ik leer klussen in deze tijd) resulteerde een dag later in een degelijke aanpassing van de sympathieke meubelmaker en nu staat mijn laptop als een huis.

Opbouwen van de constructie gaat snel. Binnen twee minuten staat het meubel op de gewenste hoogte, is je houding kaarsrecht en zijn alle afstanden precies goed. Opbergen is ook een fluitje van een cent en dankzij handige uitsparingen in de bodemplaat netjes weg te werken.