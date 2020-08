Vijf arrestaties in zaak doodgeschoten Bas van Wijk

Twee van de verdachten, mannen van 26 en 20 jaar uit Amsterdam, zijn door arrestatieteams aangehouden in Zandvoort. De Dienst Regionale Recherche (DRR) hield in de hoofdstad op meerdere locaties de andere verdachten aan: drie Amsterdammers van respectievelijk 20, 19 en 18 jaar oud.

Na de aanhoudingen zijn de verdachten in beperkingen gesteld. De politie kan in deze fase geen bijzonderheden over de verdachten delen of de reden waarom zij verdacht zijn.

Een woordvoerster van de Amsterdamse politie deelde wel telefonisch mee ‘ontzettend blij te zijn met de aanhoudingen’. ,,Er is sinds het schietincident op zaterdagmiddag onafgebroken door een Team Grootschalig Opsporing (TGO) gewerkt aan de zaak. Ik weet niet precies hoeveel rechercheurs erop hebben gezeten, maar het is duidelijk dat het een grote groep is geweest. Dat dit tot een doorbraak leidt, is voor ons ook fijn.”

Daarmee is het werk nog lang niet af. Het TGO is nog volop bezig met de zoektocht naar het wapen, andere sporen en het precies in kaart brengen van het dodelijke schietincident. De woordvoerster: ,,Het onderzoek gaat gestaag door. Wij hopen ook echt nog steeds dat mensen, die erbij waren en zich nog niet gemeld hebben, dat alsnog willen doen. Ook misschien over de verdachten die zijn aangehouden. Alle informatie is nog steeds welkom.”